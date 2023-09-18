Сили оборони продовжують штурмові дії поблизу Кліщіївки Донецької області

Сили оборони продовжують оборону на сході та півдні України, наступальну операцію на мелітопольському напрямку та наступальні дії на бахмутському напрямку - за минулу добу відбулося понад 35 бойових зіткнень, повідомив Генштаб Збройних сил України в понеділок уранці.

На сіверському та слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону. Проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника у Білої Гори Донецької області. Противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ біля Андріївки Донецької області. Сили оборони продовжують штурмові дії неподалік Кліщіївки Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на мар'їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії біля Мар'їнки Донецької області. Тут протягом минулої доби ворог здійснив 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Водночас, на авдіївському та шахтарському напрямках Сили оборони утримують ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові дії та відвойовують нашу землю.

На мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці, примушують ворога відходити із займаних позицій.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та завдають успішного ураження по тилах противника.