18 вересня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 572 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 572 RUSSIAN AGRESSION

18 вересня - Всесвітній день моніторингу води, Всесвітній день бамбука, Міжнародний день рівної оплати праці, Міжнародний день читання електронних книг.

В Азербайджані - День національної музики, у Вірменії - День астрономії, в Японії - День вшанування літніх людей.

День міста - Лубни, Прилуки, Миргород.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Євменія, єпископа.

У юдеїв - піст Гедалії, день жалоби і посту, що відзначається за єврейським календарем, наступного дня після Рош га-Шана.

Всесвітній день моніторингу води

Екологічне свято, започатковане з ініціативи американського Фонду чистої води, сьогодні стало інформаційно-освітньою програмою, спрямованою на підвищення обізнаності суспільства щодо проблем водних ресурсів планети та участь у захисті від забруднення. Програма надає можливість людям самим здійснювати базовий моніторинг стану місцевих водойм і проводиться за підтримки Федерації водного середовища та Міжнародної водної асоціації.

Спочатку Всесвітній день моніторингу води планувалося відзначати 18 жовтня, на честь дати ухвалення Конгресом США - 18 жовтня 1972 року - "Акта про чисту воду". Цей документ присвячений питанням відновлення і захисту водних національних ресурсів. Але з часом свято стало популярним і його почали проводити і в інших країнах. Тому з 2007 року цей день перенесли на місяць раніше, щоб його могли відзначати в тих країнах, на території яких вода у водоймах у цю пору року вже замерзає.

Ще цього дня:

1901 - Митрополитом Андрієм Шептицьким було освячено церкву Святої Трійці в Білому Камені;

1918 - У Королівстві Іспанія засновано футбольний клуб "Валенсія";

1929 - На Запорізькому заводі "Комунар" випущено перший український комбайн;

1934 - Радянський Союз вступив до Ліги Націй і став її 59-м членом. На прийнятті СРСР особливо наполягала Французька республіка. За це рішення проголосували 38 країн, проти - 3, утрималися - 4, не брали участі в голосуванні - 7. Через 5 років, після нападу на Фінляндію, СРСР виключили з Ліги Націй;

1941 - Радянські війська знищили київські мости через Дніпро під час свого відступу під час німецько-радянської війни;

1944 - Вийшла друком книга "Шлях до рабства" Фрідріха Гаєка, що стала однією з найбільш впливових книг століття;

1965 - Острів Хортиця в Запоріжжі оголошено державним заповідником;

1973 - До ООН прийнято Федеративну Республіку Німеччини та Німецьку Демократичну Республіку;

1997 - Зареєстровано домен Google.com

Церковне свято

День ушанування преподобного Євменія

Преподобний Євменій з юності вирізнявся доброчесним життям. Він прагнув служити Єдиному Богу і тому уникав мирських спокус. Піклуючись про спасіння душі, все своє майно він роздав жебракам.

Благословенням Божим преподобний Євменій був обраний і зведений у сан єпископа Гортинської Церкви на острові Криті. Святитель, як милостивий батько, втішав своїх парафіян у їхніх скорботах, зміцнював сиріт і незаможних. Молитви його були такими сильними, що одного разу під час посухи він викликав на землю рясний дощ.

Святий Євменій ревно і мудро захищав православну віру від єресі монофелітів, що виникла в той час. За протиборство єресі святитель був засланий до Фіваїди, де і помер у VII столітті. Тіло його було перенесено і поховано в Гортині.

Іменини: Афанасій, Гліб, Давид, Єлизавета, Захар, Іраїда, Максим, Раїса, Федір.