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04:49 18.09.2023

ЗСУ можуть встигнути розірвати сухопутний коридор між РФ і Кримом до настання зими - Буданов

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ЗСУ можуть встигнути розірвати сухопутний коридор між РФ і Кримом до настання зими - Буданов

З огляду на те, що російська оборона на півдні вже пробита на деяких ділянках, українські війська можуть розірвати сухопутний коридор між РФ і Кримом до настання зими, заявив начальник головного управління розвідки МО України Кирило Буданов в інтерв'ю The Economist.
"Першу оборонну лінію на найважливішій південній осі в Запоріжжі вже місцями пробито, а це означає, що операція з розриву сухопутних зв'язків між Росією і Кримом може бути завершена до настання зими", - наголосив він.
Зазначається, що Україна, можливо, вже використовувала обмежену кількість своїх резервних військ, але тепер Росія виділяє недостатні резерви, які вона не планувала розгортати до кінця жовтня.
"Всупереч тому, що заявляє Російська Федерація, у неї немає абсолютно ніякого стратегічного резерву", - каже генерал.
За його словами, 25-та загальновійськова армія Росії, яка наразі передчасно розгортається на східному фронті навколо Лиману та Куп'янська, має лише 80% живої сили та 55% техніки, яку вона повинна була мати.

Теги: #україна #контрнаступ #буданов

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