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01:48 18.09.2023

Президент Південної Кореї пропонує обговорити співпрацю РФ і КНДР на Генасамблеї ООН

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Президент Південної Кореї пропонує обговорити співпрацю РФ і КНДР на Генасамблеї ООН


 Президент Південної Кореї Юн Сук Ель заявив, що міжнародне співтовариство повинно "об'єднається тісніше", щоб впоратися з поглибленням військового співробітництва між Росією і Північною Кореєю, передає агентство Associated Press (AP).
Глава Південної Кореї також повідомив, що планує порушити це питання зі світовими лідерами на Генеральній Асамблеї ООН цього тижня.
"Військова співпраця між Північною Кореєю і Росією є незаконною і несправедливою, оскільки вона суперечить резолюціям Ради Безпеки ООН і різним іншим міжнародним санкціям", - наголосив президент Південної Кореї в коментарі Associated Press, готуючись до від'їзду в Нью-Йорк для участі в Генеральній Асамблеї ООН.
"Побоювання з приводу російсько-північнокорейських зв'язків спалахнули після того, як північнокорейський лідер Кім Чен Ин вирушив у Росію минулого тижня для саміту з президентом Володимиром Путіним і для відвідування безлічі високопоставлених військових і технологічних об'єктів", - пише AP.

Теги: #рф #оон #кндр #південна_корея

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