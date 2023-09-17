Події

19:09 17.09.2023

Унаслідок ранкового обстрілу Сумської області є загиблий і поранений

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Унаслідок ранкового обстрілу Сумської області є загиблий і поранений

Окупанти з артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру прикордонної громади на Сумщині, унаслідок чого один чоловік загинув, поранено жінку, повідомляє пресслужба Сумської обласної прокуратури в неділю ввечері.

"17 вересня 2023 року близько 10-ї години окупанти, із застосуванням заборонених міжнародним правом методів ведення війни, здійснили артилерійський обстріл цивільної інфраструктури Великописарівської громади на Сумщині. Унаслідок атаки ворога на території власного домогосподарства загинув 47-річний чоловік, 40-річна жінка дістала поранення", - ідеться в повідомленні, опублікованому на сторінці прокуратури у фейсбуці.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним вбивством (ч.2 ст.438 КК України).

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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