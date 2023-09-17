Окупанти обстріляли Томину Балку і Садове під Херсоном, загинув місцевий житель, поранено поліцейського

Мешканець с. Томина Балка Херсонського району Херсонської області загинув унаслідок обстрілу з боку російських окупантів у неділю, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Під вогонь у своєму дворі потрапив чоловік 1954 року народження. Отримані травми виявилися занадто важкими. Медики, які прибули на місце, лише констатували смерть", - написав Прокудін у телеграмі.

За його словами, обстріл був близько 14:50.

Як повідомляють у телеграм-каналі Херсонської обладміністрації, також російські окупанти обстріляли с. Садове Херсонської громади, травмовано поліцейського.

"Удень окупанти вкотре обстрілювали Херсонщину. Під вогнем було і Садове. Травму спини внаслідок обстрілу отримав правоохоронець. У лікарні йому надали необхідну допомогу. Наразі його здоров'ю нічого не загрожує", - йдеться в повідомленні.

Раніше Прокудін повідомив, що в Бериславському районі, підірвавшись на міні, загинув тракторист, ще один чоловік травмований.