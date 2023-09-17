Жертвами збройної агресії РФ стали 504 українські дитини - Офіс генпрокурора

Понад 1627 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ: станом на ранок 17 вересня 2023 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 504 дитини загинули і понад 1123 дістали поранень різного ступеня тяжкості.

Як повідомляється в телеграм-каналі Офісу генерального прокурора в неділю, найбільше постраждало дітей у Донецькій (487) і Харківській (300) областях. У Київській області постраждали 129 дітей, у Херсонській - 124, у Запорізькій - 99, у Миколаївській - 97, у Дніпропетровській - 96, у Чернігівській - 71, у Луганській - 67.

"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях", - ідеться в повідомленні.