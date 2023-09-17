Столтенберг нагадав Німеччині про збільшення видатків на оборону

Німеччина має збільшити видатки на оборону щонайменше до 2% ВВП, що було вимогою НАТО, заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, передає DW з посиланням на німецькі ЗМІ.

"За часів холодної війни, коли при владі перебували Конрад Аденауер або Віллі Брандт, витрати на оборону становили від 3 до 4% ВВП", - сказав він в інтерв'ю німецькій медіагрупі Funke.

Столтенберг нагадав, що на липневому саміті НАТО у Вільнюсі було ухвалено рішення, згідно з яким мінімальний розмір витрат на оборону встановлено на рівні 2% ВВП.

"Я сам був главою уряду (Норвегії - ІФ-У) впродовж багатьох років і знаю, як важко виділяти більше грошей на оборону, коли також потрібні вищі витрати на охорону здоров'я, освіту або інфраструктуру. Але коли напруженість зростає, витрати на оборону мають бути збільшені", - наголосив генсек НАТО.