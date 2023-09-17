Події

11:06 17.09.2023

Столтенберг нагадав Німеччині про збільшення видатків на оборону

1 хв читати
Столтенберг нагадав Німеччині про збільшення видатків на оборону

Німеччина має збільшити видатки на оборону щонайменше до 2% ВВП, що було вимогою НАТО, заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, передає DW з посиланням на німецькі ЗМІ.

"За часів холодної війни, коли при владі перебували Конрад Аденауер або Віллі Брандт, витрати на оборону становили від 3 до 4% ВВП", - сказав він в інтерв'ю німецькій медіагрупі Funke.

Столтенберг нагадав, що на липневому саміті НАТО у Вільнюсі було ухвалено рішення, згідно з яким мінімальний розмір витрат на оборону встановлено на рівні 2% ВВП.

"Я сам був главою уряду (Норвегії - ІФ-У) впродовж багатьох років і знаю, як важко виділяти більше грошей на оборону, коли також потрібні вищі витрати на охорону здоров'я, освіту або інфраструктуру. Але коли напруженість зростає, витрати на оборону мають бути збільшені", - наголосив генсек НАТО.

Теги: #оборона #німеччина #видатки #столтенберг

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:00 16.09.2023
Віталій Кличко домовився з німецькими партнерами про передачу захисникам 100 дронів нового покоління

Віталій Кличко домовився з німецькими партнерами про передачу захисникам 100 дронів нового покоління

16:32 15.09.2023
Шмигаль: У разі необхідності бюджет на безпеку та оборону у 2024 році буде збільшено

Шмигаль: У разі необхідності бюджет на безпеку та оборону у 2024 році буде збільшено

15:21 15.09.2023
Українські виробники товарів оборонного сектору звернулися до президента з проханням припинити тиск ДАСУ та правоохоронних органів

Українські виробники товарів оборонного сектору звернулися до президента з проханням припинити тиск ДАСУ та правоохоронних органів

15:18 15.09.2023
Кличко обговорив з міністром оборони ФРН підтримку України

Кличко обговорив з міністром оборони ФРН підтримку України

23:12 14.09.2023
Мер Києва Кличко під час церемонії Bild 100 закликав владу Німеччини посилити допомогу Україні

Мер Києва Кличко під час церемонії Bild 100 закликав владу Німеччини посилити допомогу Україні

21:39 13.09.2023
Умєров і міністр оборони Канади обговорили подальші кроки зі зміцнення оборонного потенціалу України

Умєров і міністр оборони Канади обговорили подальші кроки зі зміцнення оборонного потенціалу України

15:16 13.09.2023
Росіяни посилюють третю лінію оборони на запорізькому напрямку - мер Мелітополя

Росіяни посилюють третю лінію оборони на запорізькому напрямку - мер Мелітополя

12:10 13.09.2023
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

09:16 12.09.2023
Україна домовилася про розвиток ВДЕ в зоні ЧАЕС із німецькими партнерами

Україна домовилася про розвиток ВДЕ в зоні ЧАЕС із німецькими партнерами

00:12 12.09.2023
Кличко обговорив із главою МЗС Німеччини надання Україні спецтехніки для Держприкордонслужби

Кличко обговорив із главою МЗС Німеччини надання Україні спецтехніки для Держприкордонслужби

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗСУ суттєво розширили прорив уздовж лінії оборони окупантів під Роботиним - ISW

ППО знищила шість "шахедів" і шість крилатих ракет, є влучання по аграрному підприємству

ЗС України відбили атаки окупантів на трьох напрямках і продовжують контрнаступ на півдні

Зеленський: Інтерес до Форуму оборонних стратегій дуже високий, це повністю відображає силу і потенціал України

Маляр: Сили оборони мають успіх на сході поблизу Кліщіївки та на півдні - біля Вербового і Новопрокопівки Запорізької області

ОСТАННЄ

Унаслідок російської атаки в Березівському районі пошкоджено сільськогосподарську інфраструктуру - Одеська ОВА

ЗСУ суттєво розширили прорив уздовж лінії оборони окупантів під Роботиним - ISW

Окупанти посилили оборону навколо Токмака - британська розвідка

Ворог випустив 334 снаряди по Херсонській області, є поранений

Зеленський у День рятівника: дякую за те, що ви даєте такий взірець самовідданості

Ворог продовжує обстрілювати прикордоння Сумської та Чернігівської областей

Окупанти обстріляли 20 населених пунктів Запорізької області, є руйнування

Нічний ворожий ракетний удар по Харкову спровокував пожежу на цивільному підприємстві

ППО знищила шість "шахедів" і шість крилатих ракет, є влучання по аграрному підприємству

Сили оборони за добу ліквідували 530 окупантів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА