Події

10:12 17.09.2023

Ворог випустив 334 снаряди по Херсонській області, є поранений

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Ворог випустив 334 снаряди по Херсонській області, є поранений

Російські окупанти за добу випустили 334 снаряди по Херсонській області, є поранений, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 77 обстрілів, випустивши 334 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА, танків і авіації. Одна людина дістала поранення", - написав він у телеграм-каналі.

По Херсону ворог випустив 13 снарядів.

Очільник ОВА зазначив, що російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області; у навчальний заклад і дві гідротехнічні споруди в Бериславському районі.

Теги: #обстріли #херсонська_область

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