Події

09:06 17.09.2023

Нічний ворожий ракетний удар по Харкову спровокував пожежу на цивільному підприємстві

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Нічний ворожий ракетний удар по Харкову спровокував пожежу на цивільному підприємстві

У ніч на неділю російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Харкову, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Зафіксовано влучання 4 керованих ракет ЗРК С-300 по будівлі цивільного підприємства. Сталася пожежа", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Він повідомив, що внаслідок ранкового суботнього ворожого удару по місту постраждали і госпіталізовані в стані середньої тяжкості 6 цивільних (раніше повідомлялося про 5 поранених), пошкоджено будівлі цивільних підприємств, приватні житлові будинки, сталися пожежі.

Крім того, за його словами, минулої доби окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області, є загиблі та поранені серед мирного населення.

"Близько 11:30 між селами Глибоке та Стрілеча Харківського району російські окупанти завдали удару керованою протитанковою ракетою по цивільному автомобілю. Чоловік та жінка, що перебували в авто, загинули на місці. Ще один чоловік 72 років, що був в авто, зазнав поранення. Госпіталізований у важкому стані. Унаслідок обстрілу с. Петропавлівка Куп'янського району отримав поранення цивільний чоловік 23 років", - написав Синєгубов.

Також під вогнем ворога протягом доби перебували села Хатнє та Подоли Куп'янського району, смт Козача Лопань Харківського району, с. Шийківка Ізюмського району, с. Івашки Богодухівського району, м. Вовчанськ Чугуївського району та інші населені пункти. Було пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі, торгові приміщення, сталися пожежі.

Теги: #харківська_область #обстріли

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