ППО знищила шість "шахедів" і шість крилатих ракет, є влучання по аграрному підприємству

Українська ППО знищила 6 "шахедів" і 6 крилатих ракет, якими противник атакував Україну в ніч на неділю, є влучання ворожих ракет по території аграрного підприємства в Одеській області, повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

"У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 12 повітряних цілей: 6 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131"; 6 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що вночі 17 вересня противник завдав удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БПЛА.

Загалом зафіксовано 16 засобів повітряного нападу, зазначили у відомстві. Зокрема, 6 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131" атакували з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда). Також 10 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 випущено з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса.

Повітряні сили наголошують, що основний напрямок удару - південь Одеської області.

Водночас зафіксовано влучання ворожих ракет по території цивільного аграрного підприємства на Одещині, працює ДСНС, про наслідки повідомлять місцеві військові адміністрації, підсумували у зведенні.