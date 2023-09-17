Сили оборони за добу ліквідували 530 окупантів, 4 танки, 4 бронемашини, 15 артсистем, 4 безпілотники, 17 одиниць автотехніки, ідеться у зведенні Генштабу Збройних сил України, опублікованому у фейсбуці в неділю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.09. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 272320 (+530) осіб, танків - 4620 (+4) од, бойових броньованих машин - 8828 (+4) од, артилерійських систем - 6003 (+15) од, РСЗВ - 776 (+2) од, засоби ППО - 523 (+2) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 316 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4742 (+4), крилаті ракети - 1455 (+0), кораблі/катери - 20 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 8537 (+12) од, спеціальна техніка - 896 (+5)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.