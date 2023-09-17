17 вересня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 571 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 571 RUSSIAN AGRESSION

17 вересня відзначають Всесвітній День працівника лісу та Всесвітній день безпеки пацієнтів.

В Україні - День рятувальника, День усиновлення та День безпеки пацієнтів.

Ще сьогодні в Україні неофіційне свято - Всенародний День батька, який відзначають у третю неділю вересня. Ініціаторами цього свята виступили "Міжнародний Центр Батьківства" та Всеукраїнський громадський комітет з підтримки сім'ї та відповідального батьківства за підтримки Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту 18 вересня 2009 року.

День Конституції та Громадянства у США, у Молдові - День працівника сфери соціального захисту населення.

Православна церква вшановує пам'ять мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії.

Всесвітній День працівника лісу

Ліс - найбільше природне багатство, запорука екологічної безпеки, пріоритетна складова народно-господарського комплексу та основа економічної стабільності багатьох країн.

Збереження, примноження, дбайливе та раціональне використання цього безцінного національного скарбу - обов'язок не лише лісництва, а й суспільства.

Підраховано, що ліси займають близько третини площі суші, їх загальна площа на Землі становить 38 мільйонів кв. км. Половина лісової зони належить тропічним лісам, четверта частина розташована в північній півкулі.

У третю неділю вересня в Україні, згідно з Указом Президента № 356/93 від 28 серпня 1993 р., щорічно відзначається професійне свято людей, які своєю благородною працею зберігають і примножують лісові багатства планети та сприяють їх раціональному використанню.

Всесвітній день безпеки пацієнтів

17 вересня відзначається Всесвітній день безпеки пацієнтів, проголошений у травні 2019 року на Всесвітній Асамблеї охорони здоров'я, яка і курує основні заходи, приурочені до цього дня.

Заснування нової дати в календарі пам'ятних дат і свят ВООЗ було спрямоване на актуалізацію найважливішого питання в системах охорони здоров'я різних країн - підвищення ступеня безпеки пацієнтів під час надання їм медичної допомоги, а також обмін досвідом і вироблення принципів досягнення цієї мети.

Сьогодні, 17 вересня, вп’яте відзначається щорічний День безпеки пацієнтів України. Відзначення разом із Всесвітнім днем безпеки пацієнтів.

4 вересня 2019 року Президент України В.Зеленський підписав Указ про День безпеки пацієнтів України, який має нагадувати, своїм щорічним відзначенням, 17 вересня про безпеку медицини чиновникам, українським медикам, пацієнтам і всьому суспільству.

День рятувальника України

День рятувальника, що відзначається в Україні щорічно 17 вересня, - професійне свято всіх співробітників ДСНС, встановлене Указом президента країни № 830/2008 від 12 вересня 2008 року.

Ліквідація наслідків російських обстрілів, гасіння пожеж, порятунок людей з-під завалів, розмінування нашої української землі, знищення російських боєприпасів, доставлення гуманітарної допомоги на деокуповану територію, відновлення критичної інфраструктури та мереж - усе це українські рятувальники. Усе це для ДСНС України - повсякденність.

За щоденною роботою працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій стоять тисячі врятованих людських життів, понад 100 тис. ліквідованих пожеж, понад 430 тис. знешкоджених вибухонебезпечних предметів.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії 435 українських рятувальників відзначено державними нагородами, трьом працівникам ДСНС присвоєно звання Героя України. 287 працівників ДСНС було поранено під час виконання службових обов'язків. 80 українських рятувальників загинули.

Наші воїни часто роблять неможливі речі, щоб вигнати окупантів і наблизити українську перемогу. Але цей героїзм фронту має спиратися на самовідданість і зосередженість людей у тилу. Усіх, хто працює заради нашої держави. Тих, чия професія - рятувати й допомагати, і тих, хто саме так відчуває життя, так поважає життя, що стає рятівником інших життів.

Ще цього дня:

1919 - Оприлюднено відозву головного отамана військ УНР Симона Петлюри до мешканців соборної України з викладенням основних положень програми уряду УНР;

1920 - Армія УНР визволила Борщів, Гусятин, Теребовлю та Чортків;

1924 - У Женеві відкрито першу у світі приватну міжнародну школу, у якій на той час навчалося 8 учнів;

1939 - СРСР вступив у Другу світову війну на боці Німеччини, радянська Червона армія вторглася на територію Польщі, анексовано Східну Галичину, Волинь, Західне Поділля і Західну Білорусь;

1944 - Союзники почали Голландську повітряно-десантну операцію, найбільш масштабну повітряно-десантну операцію у світовій історії;

1989 - У Чернівцях розпочався I Республіканський фестиваль української пісні "Червона рута";

1991 - Створено Кабінет Міністрів України. До 23 жовтня посаду обіймав Віталій Масол, як голова Ради міністрів УРСР. Першим Прем'єр-міністром України став Вітольд Фокін (із 23 жовтня);

1993 - Останні підрозділи російських (колишніх радянських) військ залишили територію Республіки Польща;

2003 - На острові Бирючий відбулася зустріч президентів України та Росії Леоніда Кучми і Володимира Путіна, на якій вони, зокрема, обговорили питання морського кордону в акваторії Азовського моря і Керченської протоки.

Церковне свято

День мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії

Сьогодні відзначають День пам'яті святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії.

За переказами, Софія була вдовою і виховувала своїх дочок у християнському благочесті. Дізнавшись про це, імператор спробував навернути їх у язичництво - спочатку вмовлянням і подарунками, а потім погрозами.

Дівчата виявилися стійкими, і правитель наказав піддати їх тортурам. Юні християнки чудесним чином перенесли їх неушкодженими, а загинули, лише коли їх обезголовили. Софія поховала своїх дочок і через три дні померла від горя. На момент смерті Вірі було дванадцять років, Надії - десять, а Любові - лише дев'ять.

Грецькі імена дівчат - Пістіс, Елпіс і Гаріс (Агапе) - були перекладені, а ім'я матері - Софія (мудрість) - зберегло оригінальне звучання.

Мощі святих мучениць із 777 року спочивають в Ельзасі, у церкві Ешо.

Іменини: Олександра, Віра, Дмитро, Зіновій, Іван, Ілля, Ірина, Любов, Мирон, Надія, Павло, Софія.