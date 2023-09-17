На Таврійському напрямку втрати ворога за добу склали 196 осіб

На Таврійському напрямі триває робота Сил оборони, безповоротні втрати ворога склали 196 осіб, поранено 138, повідомляє командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Всього за минулу добу ворог 15 разів атакував наші позиції і здійснив 535 обстрілів, завдав 15 авіаударів. Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 791 вогневе завдання. За останню добу втрати ворога склали 196 осіб - безповоротні 8 )", - сказано у його телеграм-каналі.

Також українські військові знищили 19 одиниць військової техніки супротивника. Зокрема, 2 ББМ, 2 артилерійські системи та міномети, 13 БпЛА, 1 одиниця автомобільної техніки та 1 одиниця спеціальної техніки.