Події

02:30 17.09.2023

На Таврійському напрямку втрати ворога за добу склали 196 осіб

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На Таврійському напрямку втрати ворога за добу склали 196 осіб

На Таврійському напрямі триває робота Сил оборони, безповоротні втрати ворога склали 196 осіб, поранено 138, повідомляє командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Всього за минулу добу ворог 15 разів атакував наші позиції і здійснив 535 обстрілів, завдав 15 авіаударів. Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 791 вогневе завдання. За останню добу втрати ворога склали 196 осіб - безповоротні 8 )", - сказано у його телеграм-каналі.

Також українські військові знищили 19 одиниць військової техніки супротивника. Зокрема, 2 ББМ, 2 артилерійські системи та міномети, 13 БпЛА, 1 одиниця автомобільної техніки та 1 одиниця спеціальної техніки. 

Теги: #україна #втрати #ворог #таврійський_напрямок

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