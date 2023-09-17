З "Оленьї" зафіксовано зліт семи Ту-95мс, орієнтовний час підльоту ракет близько 4-5 ранку

З аеродрому "Оленья" зафіксовано зліт семи ворожих бомбардувальників, орієнтовний час підльоту ракет близько 4-5 ранку, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Зафіксовано зліт близько 7 бортів Ту-95мс з аеродрому "Оленья". Якщо виліт бойовий – орієнтовний час підльоту ракет (залежно від пускових рубежів) – близько 4-5 годин", - сказано в телеграм-каналі ЗС ЗСУ.

У відомстві зазначили, що надалі сповіщатимуть, коли слід прямувати до укриття.