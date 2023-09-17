Події

01:20 17.09.2023

З "Оленьї" зафіксовано зліт семи Ту-95мс, орієнтовний час підльоту ракет близько 4-5 ранку

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З "Оленьї" зафіксовано зліт семи Ту-95мс, орієнтовний час підльоту ракет близько 4-5 ранку

З аеродрому "Оленья" зафіксовано зліт семи ворожих бомбардувальників, орієнтовний час підльоту ракет близько 4-5 ранку, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Зафіксовано зліт близько 7 бортів Ту-95мс з аеродрому "Оленья". Якщо виліт бойовий – орієнтовний час підльоту ракет (залежно від пускових рубежів) – близько 4-5 годин", - сказано в телеграм-каналі ЗС ЗСУ.

У відомстві зазначили, що надалі сповіщатимуть, коли слід прямувати до укриття. 

Теги: #рф #україна #бомбардувальники #зліт

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