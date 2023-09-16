Події

21:47 16.09.2023

Кількість перетинів кордону на виїзд із України перевищила кількість перетинів на в'їзд на 14 тис. за тиждень

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Кількість перетинів кордону на виїзд із України перевищила кількість перетинів на в'їзд на 14 тис. за тиждень

Кількість перетинів кордону України на виїзд на другому тижні після початку нового навчального року (з 9 до 15 вересня) перевищила кількість його перетинів на в'їзд на 14 тис., тоді як тижнем раніше - на 26 тис., а до того сім тижнів поспіль фіксували приплив до країни.

Згідно з даними Державної прикордонної служби України, оприлюдненими у фейсбуці, перетини на виїзд знизилися до 301 тис. цього тижня з 313 тис. попереднього тижня, тоді як на в'їзд вони залишилися на рівні 287 тис.

Кількість транспортних засобів, які перетнули західний кордон України, за даними відомства, у 37-й тиждень року трохи збільшилася - зі 135 тис. до 137 тис., тоді як оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами - з 622 до 630.

Прикордонна служба Польщі за останні сім днів також зафіксувала перевищення кількості тих, хто виїхав із України, над тими, хто в'їхав до неї, на 15,2 тис., тоді як тижнем раніше ця різниця була трохи вищою - 17,6 тис.

За даними польського відомства, кількість тих, хто в'їхав за тиждень із України в Польщу, скоротилася з 197,8 тис. осіб до 193,5 тис. осіб, тоді як тих, хто в'їхав у протилежному напрямку, - зі 180,2 тис. осіб до 178,3 тис. осіб.

Загалом від початку війни до 15 вересня 2023 року до Польщі з України прибуло 15,57 млн осіб, тоді як у зворотному напрямку прослідувало 13,82 млн осіб.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України змінився припливом, який тривав до 23 вересня і становив 409 тис. осіб.

Однак із кінця вересня, можливо, під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксували перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Воно тимчасово припинилося в другій половині грудня - на початку січня на період свят, однак потім знову поновилося і сумарно з кінця вересня до річниці повномасштабної війни сягнуло 223 тис. осіб.

Відтоді і до сьогодні завдяки статистиці семи останніх тижнів літа кількість перетинів кордону на в'їзд в Україну перевищила кількість перетинів на виїзд на 119 тис. осіб.

Як зазначив на початку березня заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.

Згідно з даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 12 вересня оцінювали в 5,831 млн, а загалом у світі - у 6,200 млн, що на 1-2 тис. менше, ніж тижнем раніше.

У самій Україні, за даними ООН на кінець травня, було 5,088 млн внутрішньо переміщених осіб.

Перетини західного кордону України, тис:

Дата

з України

зокрема в Польщу

в Україну

зокрема, українці

кількість авто

гуманітарних вантажівок, од.

15.09

44

27

40

34

19

104

14.09

42

24

40

32

19

99

13.09

42

25

41

32

19

83

12.09

40

25

38

33

19

98

11.09

41

26

41

31

19

79

10.09

46

28

45

40

19

80

09.09

46

27

42

37

23

87

08.09

44

26

37

33

19

93

07.09

45

28

37

32

19

76

06.09

43

26

38

34

20

100

05.09

41

26

38

34

19

76

04.09

40

24

40

37

18

70

03.09

49

30

50

46

20

105

02.09

51

30

47

40

20

102

Дані: Держприкордонслужба

 

 

 

Теги: #статистика #кордон

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