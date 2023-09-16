Внаслідок ранкового обстрілу с.Львове Херсонської області зруйновано будівлю ліцею - ОВА

Російські окупаційні війська в суботу вранці обстріляли с. Львове Тягинської громади - пошкоджено будівлю ліцею, зруйновано стіни, дах, вибито вікна, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

"Так зараз виглядає ліцей у селі Львове Тягинської громади. Сьогодні по освітньому закладу вдарила російська армія. Будівля зазнала суттєвих руйнувань - пошкоджено стіни, дах, вибито вікна", - йдеться в повідомленні Херсонської ОВА в телеграм-каналі. Повідомлення супроводжується фотографіями з місця події.