Суботні удари по Харкову були завдані "Іскандерами"

За уточненими даними, для ударів по Холодногірському району Харкова окупанти використовували РК "Іскандер", а не ЗРК С-300, як повідомлялося раніше.

"Пошкоджені будівлі, п'ятеро поранених та семиметрова вирва. Росіяни знову калічать цивільних. Зруйновано стіни, вибиті шибки, а на місці наші працівники вже вилучили фрагменти корпусу, основу крила та механізм керування ракетного комплексу Іскандер К. Постраждалих доставили в лікарню, це звичайні цивільні", - повідомив заступник начальника ГУ Національної поліції в області - начальник слідчого управління Сергій Болвінов у Facebook.