За минулу добу окупанти 69 разів обстріляли населені пункти Херсонщини
За минулу добу війська агресора піддали обстрілу 69 разів громади Херсонської області, випустивши по населених пунктах 325 снарядів, із них 14 по обласному центру, повідомляє в телеграмі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у суботу вранці.
"За минулу добу противник здійснив 69 обстрілів, випустивши 325 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА і танків. По місту Херсон ворог випустив 14 снарядів, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області; територію підприємства в Херсоні. Жертв і постраждалих серед цивільного населення немає", - написав він.