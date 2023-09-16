Окупанти за ніч здійснили обстріли Нікополя та Марганецької громади Дніпропетровської області

У ніч на суботу війська агресора здійснили обстріл м. Нікополь із важкої артилерії, під ранок суботи було обстріляно Марганецьку громаду Нікопольського району, про це повідомляє в телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у суботу вранці.

"Надвечір агресор обстріляв Нікополь. По місту він відкрив вогонь із важкої артилерії. Люди не постраждали... із самого ранку російська армія вдарила по Марганецькій громаді Нікопольського району. Наслідки атаки уточнюються", - написав він.