Для російських військ погіршилася тактична ситуація на південь від Бахмута

Українські військові звільнили Андріївку і продовжили наступальні операції поблизу Бахмута і на заході Запорізької області, а для російських військ погіршилася тактична ситуація на південь від Бахмута, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у п'ятницю.

Український Генеральний штаб та інші українські офіційні особи повідомили, що українські сили звільнили Андріївку 14 вересня і досягли часткового успіху поблизу Кліщіївки, 15 вересня українська 3 окрема десантно-штурмова бригада повідомила, що її особовий склад звільнив Андріївку та "повністю знищив" російську 72-гу окрему мотострілецьку бригаду (3-й армійський корпус) після оточення.

Генштаб України повідомив, що українські війська продовжують наступальні дії на заході Запорізької області та завдають значних втрат російській живій силі й техніці поблизу Вербового.

Українська 3 десантно-штурмова бригада заявила, що звільнення Андріївки відкриває можливості для прориву на південному фланзі Бахмута і що в цьому районі тривають бої.

Російські військові визнали, що тактична ситуація на південь від Бахмута для них погіршується і висловили стурбованість тим, що українські сили можуть загрожувати російському угрупованню в Бахмуті.

Ключові висновки ISW за 15 вересня:

14 вересня українські війська звільнили Андріївку поблизу Бахмута, а 15 вересня продовжили наступальні дії поблизу Бахмута і на заході Запорізької області.

Депутат Держдуми РФ і колишній заступник командувача Південного військового округу (ППО) генерал-лейтенант Андрій Гурульов поскаржився на брехню російських військових і наголосив на ефективності української ППО проти російських вертольотів.

Українські війська 14 вересня завдали ударів із морських безпілотників по російських кораблях у Чорному морі.

15 вересня російські війська завдали ще одну серію ударів БПЛА Шахед-131/-136 по тилових районах України.

Голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов прямо заявив, що мобілізовані будуть демобілізовані лише після закінчення "військової спеціальної операції" Росії.

Міністерство оборони Росії продовжує спроби взяти під контроль операції групи Вагнера в Північній Африці і, можливо, доручило виконувати це завдання колишньому командувачу Повітряно-космічними силами Сергію Суровікіну.

Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк, на заході Запорізької області та 15 вересня просунулися на окремих ділянках.

Російська окупаційна влада продовжує укріплення наземних ліній зв'язку (GLOC), що з'єднують окупований південь України з Росією та окупованим Кримом.