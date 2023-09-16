16 вересня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 570 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 570 RUSSIAN AGRESSION

16 вересня відзначають Міжнародний день охорони озонового шару, Міжнародний день прибирання прибережних територій, Всесвітній день донора кісткового мозку.

В Україні - День фармацевтичного працівника, День винахідника і раціоналізатора.

Православна церква вшановує пам'ять День великомучениці Євфимії Всехвальної.

Міжнародний день охорони озонового шару

1994 року Генеральна Асамблея ООН своєю резолюцією проголосила 16 вересня Міжнародним днем охорони озонового шару. Дата встановлена на честь підписання Монреальського протоколу (1987) стосовно речовин, що руйнують озоновий шар, і відзначається з 1995 року.

Девізом Міжнародного дня охорони озонового шару стали слова: "Збережи небо: захисти себе - захисти озоновий шар".

16 вересня 1987 року 36 країн підписали документ, згідно з яким країни-учасниці повинні обмежити і повністю припинити виробництво озоноруйнівних речовин.

Озон являє собою дуже малу частину нашої атмосфери, але його присутність має велике значення для добробуту людини. Озоновий шар, цей тонкий газовий щит, захищає Землю від згубного впливу певної частки сонячної радіації, сприяє збереженню життя на планеті.

Більша частина озону знаходиться високо в атмосфері, на висоті між 10 і 40 км над поверхнею Землі. Ця область називається стратосферою і в ній міститься близько 90% всього атмосферного озону.

Озоновий шар простягається над землею величезним покривалом, що йде в космос. Якщо цей шар коли-небудь виснажиться, це буде небезпечно для всієї біосфери, для всього живого. Від потрапляння ультрафіолетових променів на людину може виникнути рак шкіри, сліпота та інші захворювання.

У 80-ті роки 20 століття вчені зробили відкриття: у районі Антарктиди загальний вміст озону зменшився вдвічі. Саме тоді з'явилася назва "озонова діра".

На виснаження озону впливає окис хлору, який є продуктом заводів, підприємств промисловості. Ми не в силах запобігти появі озонових дір. Однак, зберегти озон хоча б на побутовому рівні людині під силу.

Всесвітній день донора кісткового мозку

Кожну третю суботу вересня, починаючи з 2015 року, відзначається Всесвітній день донора кісткового мозку.

Спочатку його відзначали в чотирьох європейських країнах, де набирала активність діяльність Всесвітньої Асоціації донорів кісткового мозку. Однак, важливість проблем, що вирішуються завдяки наявності єдиного реєстру донорів кісткового мозку, тобто бази даних на донорів, готових за необхідності та збігу генотипу стати донорами для хворого, який потребує трансплантації, призвела до того, що акція з проведення Дня донора кісткового мозку набула міжнародного охоплення і була підтримана в різних куточках Землі. Сьогодні свято відзначається більш ніж у 50 країнах світу.

Всесвітня Асоціація донорів кісткового мозку є союзом організацій і приватних осіб, що діють в інтересах донорів кісткового мозку і людей, які потребують його трансплантації, або перенесли її.

День фармацевтичного працівника

День фармацевтичного працівника встановлено Указом Президента України № 1128/99 від 7 вересня 1999 року.

Щорічно в третю суботу вересня понад 350 тисяч представників цієї галузі промисловості України відзначають своє професійне свято.

Нині фармацевтичні підприємства України виробляють лікарські засоби майже всіх лікарських форм (тверді, рідкі, порошкоподібні). Основними групами продукції є серцево-судинні препарати, анальгетики, вітаміни, засоби для лікування респіраторної, ендокринної та шлунково-кишкової системи, а також антибіотики.

Перспективним напрямом фармацевтичної діяльності вважається виробництво генериків (лікарських засобів, що випускаються після закінчення терміну дії патенту на оригінальний препарат). Генерики, як відомо, за ціною значно дешевші за імпортні аналоги. При цьому практично відсутні оригінальні препарати, які потребують значних матеріальних коштів і часу на розробку.

На фармацевтичному ринку України працюють понад 5 тисяч фармацевтичних організацій, а також аптеки, аптечні пункти, аптечні склади та лікувально-профілактичні заклади.

День винахідника і раціоналізатора

Щорічно в третю суботу вересня в Україні відзначають День винахідника і раціоналізатора, встановлений відповідно до Указу президента № 443/94 від 16 серпня 1994 року.

Винахідницьку та раціоналізаторську діяльність в Україні регулює Український інститут промислової власності - Укрпатент.

В Україні діє Закон "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (від 15 грудня 1993 року), згідно з яким винахід - це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій технології. Право на отримання патенту має винахідник або винахідники, які спільно створили винахід. Але якщо винахід створено в результаті виконання службових обов'язків, то і право на отримання патенту на такий службовий винахід (корисну модель) має роботодавець винахідника.

Саме винахіднику належить право авторства, яке є невід'ємним особистим правом і охороняється безстроково. Конституція України гарантує громадянам право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю інтелектуальною власністю (ст. 41).

Також стаття 54 Конституції України гарантує захист моральних і матеріальних інтересів автора. Кожен громадянин має право на результати своєї інтелектуальної діяльності.

День винахідника і раціоналізатора об'єднує людей різних професій і спеціальностей, але всі вони обов'язково наділені рідкісним даром творчості, відчуттям нового, умінням розширити межі звичного і вийти за рамки стереотипів.

Ще цього дня:

1908 - Вільям Дюрант заснував компанію General Motors;

1914 - 2500 січових стрільців українського добровольчого легіону у складі австро-угорської армії присягнули на вірність боротьбі за визволення України;

1930 - Польський уряд розпочав проведення так званої пацифікації (насильницького умиротворення) українців у Східній Галичині;

1963 - До нової федерації Малайзія приєднується місто-держава Сінгапур;

1975 - Папуа Нова Гвінея проголосила незалежність від Австралії.

1979 - На східному крилі шахти "Юнком" (Юнокомунарівськ, Донецька область), на об'єкті "Кліваж" здійснено підземний ядерний вибух;

1987 - Підписано Монреальський протокол про захист озонового шару Землі;

2000 - День Пам'яті (зникнення) журналіста Георгія Гонгадзе;

2000 - На спортивному літаку розбився перший заступник міністра внутрішніх справ України, координатор комітету з боротьби з корупцією та організованою злочинністю при Президентові України Леонід Бородич;

2002 - Початок активної фази всеукраїнської акції громадянської непокори "Повстань, Україно!"

Церковне свято

Цього дня відзначається пам'ять святої Євфимії Всехвальної, яка жила в 3 - початку 4 століть у Халкідоні. Згідно з житієм, вона походила з християнської родини. За часів гонінь на християн правитель міста наказав зібрати всіх жителів на свято на честь бога Марса. Місцева християнська громада в цей час здійснювала своє богослужіння, за що її членів заарештували. Усіх християн відправили на суд до імператора, а молоду Євфимію правитель залишив у місті і спробував спокусити її.

Коли дівчина відкинула пропозиції правителя, її піддали катуванням. Однак вона залишилася неушкодженою. Тоді Євфимію кинули до диких звірів. Всі вони стали ластитися до неї, лише одна ведмедиця завдала їй рану. Раптом почувся голос із неба, який закликав мученицю до себе. Євфимія померла, і в цей час у місті стався потужний землетрус, який зруйнував язичницькі храми.

Іменини: Олексій, Віктор, Григорій, Йосип, Людмила, Сергій.