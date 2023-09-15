Байден зустрінеться із Зеленським у Вашингтоні 21 вересня

Президент США Джо Байден зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Білому Домі, у четвер, 21 вересня, повідомляє радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"Президент Байден потім повернеться до Вашингтона, щоб прийняти президента Зеленського в Білому домі в четвер. Це буде їхня третя зустріч, і вона безумовно відбудеться в критичний час, тому що Росія відчайдушно шукає допомоги в таких країнах, як Північна Корея, для її жорстокої війни проти України", - заявив Салліван під час брифінгу в п'ятницю.

Він також зазначив, що наступного тижня США можуть оголосити про новий пакет допомоги для України.