Учасники Ставки розглянули питання постачання зброї та планування майбутніх військових операцій

Президент України Володимир Зеленський провів у п'ятницю чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

"Ставка. Детальний огляд ситуації на фронті за всіма напрямками. Доповіді Головкома і командувачів: Харківщина, Луганщина, Донбас, Запоріжжя, південь. Доповіді розвідок", - написав президент у телеграмі.

Також у рамках засідання учасники заслухали звіти про завершені спеціальні операції та планування майбутніх, постачання зброї та всього необхідного для фронту.

Крім того, було заслухано велику доповідь Міністерства стратегічної промисловості щодо поточної динаміки власного виробництва та перспектив його нарощування.