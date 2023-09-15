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19:03 15.09.2023

Законопроєкт про посилення самостійності та незалежності САП зареєстровано в парламенті

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Законопроєкт про посилення самостійності та незалежності САП зареєстровано в парламенті

Ініційований урядом України законопроєкт про посилення самостійності та незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) зареєстровано в парламенті, повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Кабінет Міністрів України як суб'єкт законодавчої ініціативи зареєстрував у Верховній Раді України проєкт закону "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури" (реєстр. №10060)", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю ввечері.

Раніше повідомлялося, що цей законопроєкт уряд схвалив на засіданні в п'ятницю.

Як повідомив Мельничук, мета законопроєкту - удосконалення правових засад діяльності САП, зокрема в частині посилення її самостійності та організаційної незалежності.

Як інформує представник уряду в парламенті, проєктом закону пропонується внести зміни до кількох законів, зокрема до Кримінального процесуального кодексу України щодо визначення повноважень керівника САП як керівника органу прокуратури (для прокурорів САП) та до закону "Про державну таємницю" в частині включення заступника генерального прокурора - керівника САП до переліку осіб, яким надається доступ до державної таємниці всіх ступенів секретності.

До закону "Про прокуратуру" зміни пропонується внести до положень, зокрема, щодо надання САП статусу юридичної особи публічного права, яка має відокремлене майно, рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням; щодо надання повноважень керівнику САП самостійно визначати структуру, штат та організацію діяльності.

Зміни стосуватимуться також положень закону "Про прокуратуру" щодо процедури конкурсного добору для призначення на адміністративну посаду в САП та на посаду прокурорів; вимог до членів конкурсної комісії; визначення розмірів оплати праці керівника та працівників САП; визначення механізму підзвітності керівництва САП і проведення аудиту діяльності із залученням міжнародних експертів; створення апарату та передбачення окремого фінансування САП.

 

Теги: #парламент #законопроєкт #сап

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