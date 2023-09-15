На сайті Ради з'явився законопроєкт про держбюджет-2024

Законопроєкт про державний бюджет на 2024 рік оприлюднено на сайті Верховної Ради.

Відповідний проєкт закону зареєстровано в українському парламенті під номером 10000 у п'ятницю, 15 вересня.

Згідно з Регламентом Верховної Ради, Кабінет Міністрів України щорічно вносить до парламенту проєкт закону про держбюджет на наступний рік не пізніше 15 вересня поточного року. У першому читанні Верховна Рада має розглянути головний фінансовий документ країни не пізніше 20 жовтня, а остаточно - не пізніше 1 грудня.

Законопроєкт про держбюджет на наступний рік надають народним депутатам і Рахунковій палаті не пізніше ніж за чотири дні до його представлення у Верховній Раді.