В Україну повернуто тіла ще 51 загиблого військового - Координаційний штаб

Тіла 51 загиблого українського захисника вдалося репатріювати на підконтрольну українському уряду територію, повідомляють у телеграм-каналі Координаційного штабу з поводження з військовополоненими в п'ятницю.

"Передача тіл відбулася завдяки спільній роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ та Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, МВС", - ідеться в повідомленні.

У штабі повідомили, що всього за два роки роботи вдалося репатріювати тіла 1832 українських захисників, і робота з пошуку та повернення тіл усіх полеглих героїв триватиме.