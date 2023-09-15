Події

15:50 15.09.2023

В Україну повернуто тіла ще 51 загиблого військового - Координаційний штаб

1 хв читати
В Україну повернуто тіла ще 51 загиблого військового - Координаційний штаб

Тіла 51 загиблого українського захисника вдалося репатріювати на підконтрольну українському уряду територію, повідомляють у телеграм-каналі Координаційного штабу з поводження з військовополоненими в п'ятницю.

"Передача тіл відбулася завдяки спільній роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ та Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, МВС", - ідеться в повідомленні.

У штабі повідомили, що всього за два роки роботи вдалося репатріювати тіла 1832 українських захисників, і робота з пошуку та повернення тіл усіх полеглих героїв триватиме.

 

Теги: #військові #загиблі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:59 14.09.2023
Порошенко оприлюднив список загиблих із 24 лютого 2022 року членів команди "Євросолідарності"

Порошенко оприлюднив список загиблих із 24 лютого 2022 року членів команди "Євросолідарності"

17:18 13.09.2023
У ТЦК і СП пояснили, як військовому отримати грошову допомогу в разі поранення під час служби

У ТЦК і СП пояснили, як військовому отримати грошову допомогу в разі поранення під час служби

15:51 06.09.2023
Унаслідок удару російської артилерії по Костянтинівці загинули 16 людей

Унаслідок удару російської артилерії по Костянтинівці загинули 16 людей

02:08 03.09.2023
У Ризі з 3 до 15 вересня пройдуть навчання НАТО з планування операцій

У Ризі з 3 до 15 вересня пройдуть навчання НАТО з планування операцій

13:07 01.09.2023
РФ обманом могла отримати дані тисяч українських військових та їхніх сімей - ЗМІ

РФ обманом могла отримати дані тисяч українських військових та їхніх сімей - ЗМІ

19:50 30.08.2023
До суду направлено обвинувальний акт стосовно трьох російських військових, які зґвалтували дівчину під час окупації

До суду направлено обвинувальний акт стосовно трьох російських військових, які зґвалтували дівчину під час окупації

17:40 30.08.2023
Боррель пропонує за поточний рік вийти до показника в 40 тис. навчених у ЄС українських військових

Боррель пропонує за поточний рік вийти до показника в 40 тис. навчених у ЄС українських військових

15:45 29.08.2023
Кількість загиблих унаслідок обстрілу в Полтавській області зросла до чотирьох - голова ОВА

Кількість загиблих унаслідок обстрілу в Полтавській області зросла до чотирьох - голова ОВА

11:43 29.08.2023
Україна повернула тіла ще 84 полеглих захисників

Україна повернула тіла ще 84 полеглих захисників

10:41 25.08.2023
Уряд затвердив порядок обміну меддокументами військовослужбовців між закладами охорони здоров'я, в/ч і ТЦК

Уряд затвердив порядок обміну меддокументами військовослужбовців між закладами охорони здоров'я, в/ч і ТЦК

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль: У нас амбіція завершити розмінування с/г земель за 3 роки після звільнення, за 5-7 років - усієї території України

На "Армію дронів" виділять близько 48 млрд грн у 2024 році - Шмигаль

Нардепу Шуфричу повідомлено про підозру в держзраді - СБУ

Російські окупанти впустили авіабомбу на Нову Каховку

Передано до суду справу Януковича й Азарова щодо "Харківських угод" - ДБР

ОСТАННЄ

Шмигаль: У нас амбіція завершити розмінування с/г земель за 3 роки після звільнення, за 5-7 років - усієї території України

У Києві завершується демонтаж елементів із радянського обеліска "Місто-герой Київ" на Галицькій площі

Новопризначений посол Канади розпочала роботу в Україні

У Великій Британії оголосили ПВК "Вагнер" терористичною організацією

На "Армію дронів" виділять близько 48 млрд грн у 2024 році - Шмигаль

Кличко обговорив з міністром оборони ФРН підтримку України

Селф-скринінг законодавства України до права ЄС засвідчив, що близько 5 тис. нормативно-правових актів потребуватимуть змін - Шмигаль

Нардепу Шуфричу повідомлено про підозру в держзраді - СБУ

Позицію ЄС щодо України прийнято всіма 27-ма країнами, без винятків - Стано про заяву Сіярто

Зеленський зустрівся з прокурором МКС Карімом Ханом

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА