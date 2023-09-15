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15:28 15.09.2023

На "Армію дронів" виділять близько 48 млрд грн у 2024 році - Шмигаль

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На "Армію дронів" виділять близько 48 млрд грн у 2024 році - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що на "Армію дронів" виділять приблизно 48 млрд грн у 2024 році, а ще 48 млрд грн - на виробництво озброєння і боєприпасів.

"Акценти нашого виробництва - це дрони. "Українська армія дронів" повністю запущена, працює, 40 млрд грн профінансовано урядом цього року. Ми продовжимо це фінансування", - сказав Шмигаль на пресконференції в п'ятницю.

Прем'єр наголосив, що країна фінансуватиме виробництво боєприпасів, техніки, бронемашин, а також ракетної програми України.

Шмигаль зазначив, що ці витрати фінансуватимуться за рахунок податку на доходи фізичних осіб.

За його словами, сума ПДФО становитиме близько 96 млрд грн і її буде розподілено на потреби оборони, зокрема орієнтовно половина піде на українське виробництво озброєння, техніки і боєприпасів, а половина - на "Армію дронів".

 

Теги: #витрати #армія_дронів

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