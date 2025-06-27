Інтерфакс-Україна
Економіка
20:12 27.06.2025

США витратили 15-20% свого світового запасу протиракет до комплексу THAAD всього за 11 днів ірано-ізраїльскої війни - ЗМІ

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США витратили 15-20% свого світового запасу протиракет до комплексу THAAD всього за 11 днів, захищаючи Ізраїль від іранських ракет, повідомляє Мilitary Watch Мagazine.

"За оцінками, армія США витратила 15-20% усіх боєприпасів для свого глобально розгорнутого арсеналу далекобійних протиракетних систем термінальної висотної оборони (THAAD) після їх розгортання для підтримки ізраїльської протиповітряної оборони протягом 11 днів бойових дій країни з Іраном", - йдеться у повідомленні на сайті видання.

Зазначається, що за вартості кожного запуску перехоплювача THAAD, оцінюваної в $12-15 млн, операції з протиповітряної оборони з використанням системи, розгорнутої в Ізраїлі, обійшлися приблизно в суму від $810 млн до 1,215 млрд.

THAAD - це високоспеціалізований засіб, призначений для перехоплення балістичних ракет середньої та середньої дальності, армія США має сім систем у п'яти полках протиповітряної оборони та планує ввести в експлуатацію восьму до кінця року. Від цих систем залежить протидія арсеналам п'яти потенційних супротивників, включаючи Північну Корею, Китай, Росію та Білорусь, а також Іран.

Теги: #thaad #витрати #сша #протиракетна_зброя

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