Інтерфакс-Україна
Події
16:03 22.09.2025

Уряд додатково спрямував понад 2 млрд грн Міноборони на фінансування проєкту "Армія дронів Бонус"

1 хв читати
Уряд додатково спрямував понад 2 млрд грн Міноборони на фінансування проєкту "Армія дронів Бонус"
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Кабінет міністрів України підтримав пропозицію Міністерства оборони щодо переспрямування залишку коштів спеціального фонду державного бюджету Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості у розмірі 2 050 028,309 тис. грн на посилення фінансування проєкту "Армія дронів Бонус".

Як повідомляється на сайті Міноборони, відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні у понеділок, 22 вересня.

Джерелом цих коштів став залишок частини "військового податку" (податку на доходи фізичних осіб від грошового забезпечення військовослужбовців, поліцейських та осіб рядового і начальницького складу), що утворився станом на 1 січня 2025 року і не був використаний Мінстратегпромом.

Проєкт "Армія дронів Бонус" — система мотивації та накопичення балів для військових підрозділів за верифіковані ураження ворожих цілей, також відому як "е-бали". Завдяки цій ініціативі військові за накопичені бали можуть замовляти БпЛА, засоби РЕБ українського виробництва на платформі Brave1 Market й отримувати їх через цифрову систему DOT-Chain Defence.

Теги: #кабмін #армія_дронів #фінансування

