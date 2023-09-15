Події

13:41 15.09.2023

СБУ викрила проросійського блогера Подоляку на наведеннях ворожих ракет на Миколаїв

2 хв читати

Служба безпеки України викрила прокремлівського блогера-мільйонника Юрія Подоляку, який переховується від правосуддя на території РФ, на коригуванні ракетних ударів агресора по Миколаєву.

У повідомленні української спецслужби в телеграмі в п'ятницю зазначається, що раніше співробітники СБУ задокументували участь Подоляки в проведенні інформаційно-психологічних операцій проти України на замовлення російських спецслужб.

"Встановлено факти причетності Подоляки до коригування ракетних ударів агресора по Миколаєву на початку повномасштабного вторгнення рф. Для наведення ворожої зброї на місто фігурант отримував розвіддані від свого інформатора – ексочільника Миколаївської окружної прокуратури, який наразі відбуває довічне ув’язнення за держзраду", - йдеться в повідомленні.

За інформацією спецслужби, отримані від посадовця відомості Подоляка переправляв своїм кураторам із російських спецслужб.

"Найбільше окупантів цікавили локації Сил оборони та наслідки ворожих "прильотів" на території міста. Також прокурор-зрадник "зливав" рашистам дані про російських військовополонених та інформацію про добові паролі на українських блокпостах", - уточнюють у повідомленні.

За даними слідства, комунікація між Подолякою та його інформатором відбувалася через телеграм-канал за допомогою текстових повідомлень.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки додатково повідомили блогеру про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Раніше співробітники СБУ вже повідомили йому про підозру за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України. Оскільки фігурант переховується від правосуддя на території РФ, тривають комплексні заходи щодо притягнення його до відповідальності.

Теги: #сбу #блогер

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:07 15.09.2023
Нардепу Шуфричу повідомлено про підозру в держзраді - СБУ

Нардепу Шуфричу повідомлено про підозру в держзраді - СБУ

09:34 15.09.2023
СБУ прийшла з обшуками до нардепа Шуфрича, його підозрюють у державній зраді - джерело

СБУ прийшла з обшуками до нардепа Шуфрича, його підозрюють у державній зраді - джерело

09:17 15.09.2023
За матеріалами СБУ Ігор Коломойський отримав нову підозру

За матеріалами СБУ Ігор Коломойський отримав нову підозру

22:40 14.09.2023
Зеленський подякував СБУ і ВМС за знищення в Криму системи російського комплексу ППО С-400

Зеленський подякував СБУ і ВМС за знищення в Криму системи російського комплексу ППО С-400

11:30 14.09.2023
СБУ і ВМС знищили ворожий комплекс ППО "Тріумф" поблизу Євпаторії - джерело

СБУ і ВМС знищили ворожий комплекс ППО "Тріумф" поблизу Євпаторії - джерело

17:04 13.09.2023
СБУ перевіряє радіаційну безпеку через провокації РФ щодо використання "брудної" бомби

СБУ перевіряє радіаційну безпеку через провокації РФ щодо використання "брудної" бомби

09:50 13.09.2023
Українські дрони-камікадзе вдарили по окупаційній "виборчій дільниці" в Благовіщенці Запорізької області - джерело в СБУ

Українські дрони-камікадзе вдарили по окупаційній "виборчій дільниці" в Благовіщенці Запорізької області - джерело в СБУ

11:06 11.09.2023
СБУ затримала контрактника Нацгвардії, який готував ворожі удари по столичних ТЕЦ

СБУ затримала контрактника Нацгвардії, який готував ворожі удари по столичних ТЕЦ

14:44 09.09.2023
Українські дрони-камікадзе вдарили по дільниці з "виборчою" документацією РФ у селі Запорізької області - джерело в СБУ

Українські дрони-камікадзе вдарили по дільниці з "виборчою" документацією РФ у селі Запорізької області - джерело в СБУ

19:26 08.09.2023
Вибухи на російській "виборчій дільниці" в Бердянську організувала СБУ - джерело

Вибухи на російській "виборчій дільниці" в Бердянську організувала СБУ - джерело

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На "Армію дронів" виділять близько 48 млрд грн у 2024 році - Шмигаль

Нардепу Шуфричу повідомлено про підозру в держзраді - СБУ

Російські окупанти впустили авіабомбу на Нову Каховку

Передано до суду справу Януковича й Азарова щодо "Харківських угод" - ДБР

В Україні майже 11 млн осіб мають проблеми з доступом до води та гігієнічних послуг - ООН

ОСТАННЄ

У Києві завершується демонтаж елементів із радянського обеліска "Місто-герой Київ" на Галицькій площі

В Україну повернуто тіла ще 51 загиблого військового - Координаційний штаб

Новопризначений посол Канади розпочала роботу в Україні

У Великій Британії оголосили ПВК "Вагнер" терористичною організацією

На "Армію дронів" виділять близько 48 млрд грн у 2024 році - Шмигаль

Кличко обговорив з міністром оборони ФРН підтримку України

Селф-скринінг законодавства України до права ЄС засвідчив, що близько 5 тис. нормативно-правових актів потребуватимуть змін - Шмигаль

Позицію ЄС щодо України прийнято всіма 27-ма країнами, без винятків - Стано про заяву Сіярто

Зеленський зустрівся з прокурором МКС Карімом Ханом

Російські окупанти впустили авіабомбу на Нову Каховку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА