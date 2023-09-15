СБУ викрила проросійського блогера Подоляку на наведеннях ворожих ракет на Миколаїв

Служба безпеки України викрила прокремлівського блогера-мільйонника Юрія Подоляку, який переховується від правосуддя на території РФ, на коригуванні ракетних ударів агресора по Миколаєву.

У повідомленні української спецслужби в телеграмі в п'ятницю зазначається, що раніше співробітники СБУ задокументували участь Подоляки в проведенні інформаційно-психологічних операцій проти України на замовлення російських спецслужб.

"Встановлено факти причетності Подоляки до коригування ракетних ударів агресора по Миколаєву на початку повномасштабного вторгнення рф. Для наведення ворожої зброї на місто фігурант отримував розвіддані від свого інформатора – ексочільника Миколаївської окружної прокуратури, який наразі відбуває довічне ув’язнення за держзраду", - йдеться в повідомленні.

За інформацією спецслужби, отримані від посадовця відомості Подоляка переправляв своїм кураторам із російських спецслужб.

"Найбільше окупантів цікавили локації Сил оборони та наслідки ворожих "прильотів" на території міста. Також прокурор-зрадник "зливав" рашистам дані про російських військовополонених та інформацію про добові паролі на українських блокпостах", - уточнюють у повідомленні.

За даними слідства, комунікація між Подолякою та його інформатором відбувалася через телеграм-канал за допомогою текстових повідомлень.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки додатково повідомили блогеру про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Раніше співробітники СБУ вже повідомили йому про підозру за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України. Оскільки фігурант переховується від правосуддя на території РФ, тривають комплексні заходи щодо притягнення його до відповідальності.