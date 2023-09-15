Передано до суду справу Януковича й Азарова щодо "Харківських угод" - ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило спеціальне розслідування і передало до суду матеріали справи за обвинуваченням експрезидента Віктора Януковича і колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова в державній зраді під час укладання "Харківських угод", інформують у ДБР.

"Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування стосовно колишніх президента та прем’єр-міністра України за обвинуваченням у вчиненні державної зради та надання допомоги російській федерації у проведенні підривної діяльності проти України", - йдеться в повідомленні бюро в телеграм-каналі в п'ятницю.

Як встановили слідчі ДБР, колишній президент України у 2010 році отримав вказівку від керівництва РФ продовжити термін перебування Чорноморського флоту РФ на території АР Крим і Севастополя. Згідно з базовими Угодами 1997 року між Україною та РФ цей термін спливав у 2017 році.

У повідомленні нагадують, що раніше Україна підтвердила наміри не пролонгувати дію цих Угод і підготувала двосторонній Меморандум щодо виведення флоту РФ. Російська сторона проігнорувала офіційне звернення.

"Через енергетичний шантаж, росіяни вирішили примусити тодішнє українське керівництво продовжити термін перебування флоту рф в Криму. Це надалі призвело до анексії півострова", - зазначають у бюро.

За інформацією ДБР, у квітні 2010 року в державній резиденції РФ "Ново-Огарьово" українська делегація на чолі з прем'єр-міністром України отримала остаточний текст проєкту Угоди про продовження терміну перебування ЧФ РФ в Україні.

"Потім на закритому засіданні Кабінету Міністрів України прем’єр-міністр та міністр закордонних справ запевнили присутніх про необхідність та важливість підписання цієї Угоди нібито в економічних інтересах країни. Адже отримання знижки на вартість російського газу має вимушений характер з огляду на стан економіки держави", - йдеться у повідомленні.

У ДБР наголошують, що окрім порушення Конституції та низки законів, угода по суті передбачала розміщення нової військової бази на території України та фактично запроваджувала нові правила продовження терміну перебування ЧФ РФ у нашій країні.

"Поспішаючи догодити росії, Янукович у лічені дні вніс законопроєкт про ратифікацію Угоди як невідкладний для позачергового розгляду Верховною Радою, і 27.04.2010 року рішення було ухвалене депутатами. У результаті злочинних дій тодішнього керівництва країни відбулось нарощування особового складу та військової техніки збройних сил рф на території АРК та Севастополя. Ці сили були використані ворогом для окупації півострова у 2014 році", - наголошується в повідомленні.

Як інформують у бюро, слідство задокументувало збитки державі, завдані екскерівництвом країни через укладення "Харківських угод", на понад один трильйон вісімдесят мільярдів гривень.