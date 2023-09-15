На ранок п'ятниці до Умані прибули 32 тис. 332 паломники-хасиди - МВС

Станом на ранок п'ятниці, 15 вересня, до Умані Черкаської області на святкування Рош га-Шана прибули 32 тис. 332 паломники-хасиди, інформують у Міністерстві внутрішніх справ України.

"Станом на 08:00 15 вересня до м. Умані прибули 32 тис. 332 паломники-хасиди. За добу державний кордон у пунктах пропуску перетнули 10 тис. 88 паломників", - повідомляється в телеграм-каналі МВС у п'ятницю.

За інформацією відомства, для ретельної перевірки та реєстрації паломників в Умані правоохоронці розгорнули контрольно-пропускні пункти. "У місцях масового скупчення паломників здійснюється цілодобове чергування на семи постах", - зазначається в повідомленні.

У МВС нагадують, що в період із 15 до 17 вересня на могилі цадика Нахмана та в приміщеннях синагог м. Умані проводять культові заходи з нагоди святкування брацлавськими хасидами Рош га-Шана (Новий 5784 рік за юдейським календарем).

Раніше повідомлялося, що до Умані прибули співробітники поліції Ізраїлю для організації додаткової безпеки в період святкування Рош га-Шана.