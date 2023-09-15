Мета України перед самітом НАТО-2024 у Вашингтоні - продемонструвати реальний прогрес у виконанні річної національної програми - Стефанішина

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявляє, що мета України перед самітом НАТО у Вашингтоні у 2024 році - продемонструвати реальний прогрес у виконанні адаптованої річної національної програми (РНП), а також повноцінно запустити роботу Ради Україна-НАТО.

"Ми готові розпочати роботу зі створення спільних комітетів і робочих груп у рамках Ради", - цитує Стефанішину пресслужба віцепрем'єра за результатами зустрічі з заступником генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки Борісом Руге.

Сторони також обговорили практичні аспекти створення спільних комітетів і робочих груп у рамках Ради Україна-НАТО та пріоритетні для України напрями щодо роботи в комітетах.

Віцепрем'єр-міністр також передала стороні НАТО бачення пріоритетних напрямів реформ, які буде внесено до адаптованої річної національної програми.