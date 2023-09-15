Події

10:42 15.09.2023

Мета України перед самітом НАТО-2024 у Вашингтоні - продемонструвати реальний прогрес у виконанні річної національної програми - Стефанішина

1 хв читати
Мета України перед самітом НАТО-2024 у Вашингтоні - продемонструвати реальний прогрес у виконанні річної національної програми - Стефанішина

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявляє, що мета України перед самітом НАТО у Вашингтоні у 2024 році - продемонструвати реальний прогрес у виконанні адаптованої річної національної програми (РНП), а також повноцінно запустити роботу Ради Україна-НАТО.

"Ми готові розпочати роботу зі створення спільних комітетів і робочих груп у рамках Ради", - цитує Стефанішину пресслужба віцепрем'єра за результатами зустрічі з заступником генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки Борісом Руге.

Сторони також обговорили практичні аспекти створення спільних комітетів і робочих груп у рамках Ради Україна-НАТО та пріоритетні для України напрями щодо роботи в комітетах.

Віцепрем'єр-міністр також передала стороні НАТО бачення пріоритетних напрямів реформ, які буде внесено до адаптованої річної національної програми.

Теги: #нато #стефанішина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:43 14.09.2023
Міністр оборони України повідомив про продуктивні переговори з генсеком НАТО

Міністр оборони України повідомив про продуктивні переговори з генсеком НАТО

19:51 13.09.2023
Бухарест поінформував НАТО про третій випадок знаходження на своїй території уламків дронів, подібних до тих, які використовує РФ для атак на українські порти

Бухарест поінформував НАТО про третій випадок знаходження на своїй території уламків дронів, подібних до тих, які використовує РФ для атак на українські порти

16:45 12.09.2023
Українська сільськогосподарська продукція не становить жодної загрози для внутрішнього ринку ЄС - Стефанішина

Українська сільськогосподарська продукція не становить жодної загрози для внутрішнього ринку ЄС - Стефанішина

12:27 10.09.2023
У Балтійському морі розпочалися навчання НАТО з відбиття атак Росії

У Балтійському морі розпочалися навчання НАТО з відбиття атак Росії

21:00 09.09.2023
Столтенберг вітає рішення США направити більше літаків F-16 до Румунії

Столтенберг вітає рішення США направити більше літаків F-16 до Румунії

16:54 07.09.2023
Шмигаль: Підтримка міжнародних партнерів дуже важлива для досягнення цілей України - вступу до ЄС і НАТО

Шмигаль: Підтримка міжнародних партнерів дуже важлива для досягнення цілей України - вступу до ЄС і НАТО

21:05 06.09.2023
Румунія поінформувала НАТО про інцидент з уламками, можливо, від дрона

Румунія поінформувала НАТО про інцидент з уламками, можливо, від дрона

13:07 04.09.2023
Міністри оборони НАТО зберуться в Брюсселі 12-13 жовтня

Міністри оборони НАТО зберуться в Брюсселі 12-13 жовтня

02:08 03.09.2023
У Ризі з 3 до 15 вересня пройдуть навчання НАТО з планування операцій

У Ризі з 3 до 15 вересня пройдуть навчання НАТО з планування операцій

10:34 01.09.2023
Стефанішина: Ми не можемо й не маємо права безвідповідально використовувати надану міжнародну допомогу

Стефанішина: Ми не можемо й не маємо права безвідповідально використовувати надану міжнародну допомогу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Передано до суду справу Януковича й Азарова щодо "Харківських угод" - ДБР

В Україні майже 11 млн осіб мають проблеми з доступом до води та гігієнічних послуг - ООН

Українська ППО знищила 17 російських дронів-камікадзе - ПС ЗСУ

СБУ прийшла з обшуками до нардепа Шуфрича, його підозрюють у державній зраді - джерело

За матеріалами СБУ Ігор Коломойський отримав нову підозру

ОСТАННЄ

G7 до кінця року запровадить заборону на імпорт алмазів із РФ - ЗМІ

Фінляндія має намір запровадити заборону на в'їзд автомобілів із російськими номерами

У Хмельницькому районі після атаки дронів пошкоджені 12 приватних будинків і школа

Передано до суду справу Януковича й Азарова щодо "Харківських угод" - ДБР

В ООН очікують погіршення гуманітарної ситуації в Україні, розраховують надати допомогу 11 млн українців до кінця року

На ранок п'ятниці до Умані прибули 32 тис. 332 паломники-хасиди - МВС

ООН має намір продовжувати переговори для відновлення Чорноморської зернової ініціативи - УКГП

Українські війська продовжують наступ південніше Бахмута після звільнення Андріївки - Генштаб

В Україні майже 11 млн осіб мають проблеми з доступом до води та гігієнічних послуг - ООН

Міноборони РФ применшує шкоду, завдану суднам ЧФ "Минск" і "Ростов-на-Дону", ремонт займе роки - британська розвідка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА