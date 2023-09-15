3ОШБр підтвердила звільнення Авдіївки: 72 ОМСБр РФ розгромлено

Третя окрема штурмова бригада (3ОШБр) заявила про знищення 72 окремої мотострілецької бригади РФ і звільнення Андріївки.

"У результаті блискавичної операції російський гарнізон Андріївки був оточений, відрізаний від основних сил та знищений. За дві доби Третя окрема штурмова бригада ліквідувала: начальника бригадної розвідки ворога; трьох комбатів; майже всю піхоту 72 бригади, разом з офіцерами і значною кількістю техніки", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Наразі бої тривають, українські підрозділи продовжують закріплюватися на нових позиціях. Конкретну інформацію про втрати противника буде оприлюднено пізніше.

"Взяття та утримання населеного пункту Андріївка - наш шлях до прориву на правому фланзі від Бахмута і ключ до успіху всього подальшого наступу. За результати цих боїв ми платимо високу ціну. І за кров кожного нашого бійця буде відплачено тільки кров’ю", - наголосили в командуванні 3ОШБр.

Як повідомлялося, Генеральний штаб ЗСУ в п'ятницю вранці заявив про те, що Сили оборони взяли під контроль Андріївку Донецької області. Раніше про взяття Андріївки заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Однак 3 окрема штурмова бригада назвала заяву про взяття Андріївки помилковою і передчасною.