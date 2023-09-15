У Херсонській області у результаті обстрілів загинула одна дитина, шестеро осіб дістали поранення, серед них дитина

Росіяни випустили по Херсонській області приблизно 350 снарядів, через обстріли загинула одна дитина, шестеро осіб дістали поранення, зокрема дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 91 обстріл, випустивши 349 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, ПТРК, АГС і танків. По місту Херсон ворог випустив 20 снарядів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Прокудін наголосив, що через російську агресію загинула 1 дитина, 6 осіб дістали поранення, 1 із них - дитина.

Також уточнюють, що російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, адмінбудівлю і церкву в Бериславському районі, об'єкт критичної інфраструктури в Херсонському районі, територію заводу в Херсоні.