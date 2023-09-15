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07:20 15.09.2023

ЗС України наступають на двох напрямках, російські війська в Криму мають проблеми з ППО

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ЗС України наступають на двох напрямках, російські війська в Криму мають проблеми з ППО

Українські сили продовжили наступальні операції на заході Запорізької області та неподалік Бахмута і 14 вересня просунулися на південь від міста, йдеться в огляді американського Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляють, що українські війська домоглися невстановлених часткових успіхів поблизу Бахмута, Кліщівки (7 км на південний захід від Бахмута), Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута) і Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута). Також ЗСУ витіснили російські війська з позицій біля Минківки (15 км на північний захід від Бахмута) і Дубового-Василівки (6 км на північний захід від Бахмута).

Також, українські війська продовжують поступовий наступ на мелітопольському напрямку (захід Запорізької області).

В огляді ISW також акцентується, що 14 вересня українські війська завдали удару по російській системі ППО біля окупованої Євпаторії (Крим), що дає змогу припустити, що в окупованому Криму у росіян - систематичні збої в роботі ППО.

На кадрах геолокації, опублікованих 14 вересня, видно вибух недалеко від Євпаторії та наступні клуби диму в цьому районі, пишуть аналітики Інституту. "Додаткові кадри з геоприв'язкою показують, що російські війська нещодавно розмістили батарею С-400 неподалік Євпаторії та що вибух стався в тому самому місці, де в серпні 2022 року було розгорнуто російську систему С-400. Цей удар свідчить про те, що російські війська були не готові до перехоплення ракет за допомогою цієї системи або не змогли цього зробити", - наголошується в огляді.

 

 

 

Теги: #фронт #isw

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