Події

05:58 15.09.2023

Глава Пентагону проведе засідання у форматі "Рамштайн-15"

1 хв читати
Глава Пентагону проведе засідання у форматі "Рамштайн-15"

 Міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі 18 вересня вирушать із візитом у Німеччину, на базу Рамштайн, щоб провести засідання Контактної групи з оборони України, повідомила речниця Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу.
"Це буде 15-те засідання відтоді, як міністр оборони Остін сформував міжнародну групу у квітні 2022 року. Міністр і голова Об'єднаного комітету приєднаються до міністрів оборони та високопоставлених військових чиновників із майже 50 країн", - завила вона.
Як повідомляється, учасники засідання зустрінуться, щоб обговорити тривалу кризу в Україні та продовження тісної координації міжнародного співтовариства в наданні українському народу засобів, необхідних для захисту його суверенної території.

Теги: #сша #пентагон #рамштайн #остін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:37 15.09.2023
Сину президента США Гантеру Байдену висунули обвинувачення у кримінальній справі

Сину президента США Гантеру Байдену висунули обвинувачення у кримінальній справі

17:31 14.09.2023
США запровадять санкції проти 150 іноземних юросіб і фізосіб за технології для РФ, які використовують у війні з Україною - ЗМІ

США запровадять санкції проти 150 іноземних юросіб і фізосіб за технології для РФ, які використовують у війні з Україною - ЗМІ

03:23 14.09.2023
Блінкен: Мета США – перешкодити РФ досягти успіху в її агресії проти України

Блінкен: Мета США – перешкодити РФ досягти успіху в її агресії проти України

07:10 13.09.2023
Посилення ППО України стане однією з тем зустрічі держсекретаря США Блінкена і глави МЗС Німеччини Бербок

Посилення ППО України стане однією з тем зустрічі держсекретаря США Блінкена і глави МЗС Німеччини Бербок

07:46 12.09.2023
Блінкен може зустрітися з главою МЗС Китаю до кінця року

Блінкен може зустрітися з главою МЗС Китаю до кінця року

05:25 12.09.2023
США продадуть Польщі модернізовані системи ППО на $4 млрд - ЗМІ

США продадуть Польщі модернізовані системи ППО на $4 млрд - ЗМІ

03:12 12.09.2023
США посилять санкції проти Північної Кореї, якщо КНДР піде на військову угоду з Росією

США посилять санкції проти Північної Кореї, якщо КНДР піде на військову угоду з Росією

00:30 12.09.2023
США близькі до передачі Україні далекобійних ракет із касетними бомбами - ЗМІ

США близькі до передачі Україні далекобійних ракет із касетними бомбами - ЗМІ

22:40 11.09.2023
У Румунії стартували протимінні тренування в рамках навчань "Сі Бриз 2023"

У Румунії стартували протимінні тренування в рамках навчань "Сі Бриз 2023"

19:28 11.09.2023
Новопризначений міністр оборони України провів телефонну розмову з главою Пентагону

Новопризначений міністр оборони України провів телефонну розмову з главою Пентагону

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський подякував СБУ і ВМС за знищення в Криму системи російського комплексу ППО С-400

Зеленський обговорив з Умеровим "рішення, які очікують від Міністерства оборони"

Зеленський про відкриття Офісу МКС у Києві: наближає відповідальність за російські злочини війни

ЗС України продовжують наступ на південь від Бахмута і на мелітопольському напрямку

Українські сили завдали удару по двох патрульних кораблях російського флоту в південно-західній частині Чорного моря

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли вісім громад Сумської області, зафіксовано понад 150 вибухів

Кількість жертв унаслідок обвалу двох дамб у Лівії перевищує 11 тис. осіб

До річниці визволення Харківщини "Укрпошта" разом з ОП випустила поштовий блок "Міста Героїв"

У Херсонській області оголошено обов'язкову евакуацію родин із дітьми з районів, які обстрілюються

Під головуванням Єрмака відбулося засідання президії Конгресу місцевих і регіональних влад, присвячене Харківщині

Мер Києва Кличко під час церемонії Bild 100 закликав владу Німеччини посилити допомогу Україні

Порошенко оприлюднив список загиблих із 24 лютого 2022 року членів команди "Євросолідарності"

Зеленський подякував СБУ і ВМС за знищення в Криму системи російського комплексу ППО С-400

Зеленський обговорив з Умеровим "рішення, які очікують від Міністерства оборони"

Зеленський про відкриття Офісу МКС у Києві: наближає відповідальність за російські злочини війни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА