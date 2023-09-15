Окупанти обстріляли вісім громад Сумської області, зафіксовано понад 150 вибухів

Російські окупанти за минулий день обстріляли вісім громад прикордоння Сумської області, внаслідок обстрілу зафіксовано понад 150 вибухів, інформувала обласна військова адміністрація в четвер увечері.

"Протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 151 вибух. Обстрілу зазнали Великописарівська, Хотинська, Білопільська, Серединно-Будська, Краснопільська, Новослобідська, Миропільська, Есманська громади", - йдеться в повідомленні, опублікованому в Телеграм-каналі.

Зокрема, росіяни обстріляли з мінометів і артилерії Великописарівську громаду - 5 вибухів, Середино-Будську - 8 вибухів, Хотинську - 6 вибухів, Есманську - 15 вибухів.

Крім цього, окупанти скинули на територію Білопільської громади 6 мін, зафіксовано обстріли з АГС (9 вибухів) і артилерії (15 вибухів). У Краснопільській громаді здійснено мінометні обстріли (48 вибухів), влучання дроном типу FPV (4 вибухи), обстріли з РСЗВ (12 вибухів) та артилерії (3 вибухи). Крім того, з БпЛА скинуто осколковий боєприпас, унаслідок чого пошкоджено нежитлову будівлю.

А також у Новослобідській громаді був обстріл із РСЗВ - 11 вибухів, у Миропільській із БпЛА скинуто один осколковий боєприпас.