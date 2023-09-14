Порошенко оприлюднив список загиблих із 24 лютого 2022 року членів команди "Євросолідарності"

Лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook поіменно згадав кожного члена команди "Євросолідарності", який віддав життя в боях за Україну з початку повномасштабного вторгнення. У цьому страшному списку - вже 66 прізвищ, повідомляє прес-служба партії.

"Вони обміняли столи на окопи. Ручки на зброю. А життя на свободу", - пише Порошенко.

Бабич Гліб Валерійович, Барна Олег Степанович, Бац Василь Тадейович, Бреславець Андрій Володимирович, Веремеєнко Анатолій Степанович, Воробйов Олександр Трохимович, Головченко Юрій Борисович, Гончарук Руслан Володимирович, Дерюгін Костянтин Валерійович, Дзідзюк Олексій Іванович, Домашин Юрій Григорович, Дружкевич Юрій Ігорович, Екзархов Анатолій Іванович, Жеребецький Тарас Петрович, Жидков Андрій Борисович, Жмихов Анатолій Олександрович, Жук Роман, Жума Андрій Володимирович, Зайцев В'ячеслав Олексійович, Зенц В'ячеслав Борисович, Ільницький Сергій Васильович, Іщенко Василь Вікторович, Кабачок Віталій Іванович, Карбан Анатолій Євгенович, Казмерчук Андрій Михайлович, Каракай Юрій Віталійович, Касапенко Анатолій Максимович, Качур Юрій Юрійович, Кисельов Сергій Володимирович, Кисіль Василь Степанович, Корх Олег Михайлович, Котузяк Федір Степанович, Красовський Віталій Геннадійович, Левицький Володимир Богданович, Логвин Олександр Олексійович, Лукаш Вадим Олександрович, Мартимянов Олег Володимирович, Мартинюк Олександр Ксенофонтович, Миткалик Олег Павлович, Мілєєв Юрій Васильович, Мялікгулієв Назар Курбангельдійович, Наумов Віктор Опанасович, Неведров Дмитро Анатолійович, Нікітенко Максим, Остапів Роман Богданович, Петлинський Олександр Нарцизович, Покотило Михайло Дмитрович, Поліщук Петро Миколайович, Пономаренко Сергій Васильович, Разкевич Сергій Григорович, Росляков Сергій Вікторович, Рудяк, Тимофій Ярославович, Сенішин Володимир Дмитрович, Соколов Антон Володимирович, Сторожук Микола Петрович, Теребій Андрій Богданович, Тимошенко Олександр Васильович, Ференці Руслан Іванович, Халапов Веніамін Рафаелович, Хлипавка Олег Миколайович, Чабан Олександр Олександрович, Чайка Дмитро Юрійович, Шпак Платон Олександрович, Юферов Дмитро Володимирович, Якименко Віталій Анатолійович, Ярмоленко Віктор Васильович.

"Депутати, активісти чи просто партійці. Ви були різні, але всіх об'єднувало одне - ви члени "Європейської Солідарності", частина нашої команди", - пише Порошенко.

"Ви жили за Україну. Ви загинули за Україну. Вічна пам'ять героям. Вічна слава Збройним Силам", - написав п'ятий Президент.