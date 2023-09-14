Єрмак під час зустрічі з представниками громадсько-політичних спільнот низки країн Латинської Америки: Україна зацікавлена у розвитку плідних дружніх відносин

Очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів онлайн-зустріч із представниками громадсько-політичних спільнот низки країн Латинської Америки, повідомляє пресслужба глави української держави.

Зазначається, що в зустрічі також узяли участь заступник голови ОПУ Роман Машовець, заступник голови ОПУ Олексій Кулеба, радниця голови ОПУ Дар'я Зарівна, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець і міністр енергетики Герман Галущенко.

Під час зустрічі Машовець поінформував учасників зустрічі про актуальну ситуацію на фронті, а також наголосив на тому, що РФ продовжує масовано обстрілювати цивільні та військові об'єкти в Україні з різноманітного озброєння, зокрема ракет, які країна-агресор продовжує виробляти.

Своєю чергою, Кулеба повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ ушкоджень на території України зазнали понад 200 тис. об'єктів, із них приблизно 25 тис. зруйновано повністю, також пошкоджено майже 170 тис. житлових будинків, зруйновано приблизно 11 тис. енергетичних об'єктів, 4,3 тис. освітніх і спортивних закладів, майже 2 тис. медичних установ.

Також від початку російської агресії офіційно підтверджено загибель понад 9,6 тис. цивільних, із них понад 500 дітей, приблизно 17 тис. 530 осіб було поранено.

"Радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна зазначила, що однією з найбільш трагічних сторінок повномасштабної російської агресії стала незаконна депортація Росією українських дітей. Російські діячі публічно вихваляються, що примусово вивезли до РФ сотні тисяч юних українців. Наразі Україні вдалося повернути 386 дітей", - зазначається в повідомленні.

Зарівна наголосила, що будь-яка країна може долучитися до реалізації стратегічного плану дії Bring Kids Back UA, який відповідає четвертому пункту Формули миру президента Володимира Зеленського - "Звільнення всіх полонених і депортованих".

За словами міністра захисту довкілля, від початку повномасштабного вторгнення РФ, зафіксовано понад 2,5 тис. випадків злочинів проти довкілля, а загальна сума збитків перевищує $57 млрд. Крім цього, підрив окупантами Каховської ГЕС став "найбільш масштабним актом екоциду на планеті за десятиліття".

"Україна на сьогодні є однією з найбільш замінованих країн світу. Третина території нашої країни замінована. Розмінування - один із ключових напрямів пункту восьмого Формули миру Володимира Зеленського, ми маємо прискорити темпи розмінування", - наголосив міністр.

Також міністр енергетики повідомив, що в період із 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року було зафіксовано понад 300 влучень в енергетичні об'єкти на території України.

Під час зустрічі Єрмак закликав представників Латинської Америки допомогти підтримати Україну.

"Сьогодні українські воїни ведуть боротьбу за свободу всіх народів світу. І я закликаю вас допомогти нам переконати народи Латинської Америки не вірити російській пропаганді і підтримати Україну. Нам дуже важливо залучити країни регіону до реалізації Формули миру Президента Зеленського та відновити функціонування норм міжнародного права", - сказав Єрмак.

Також Єрмак наголосив, що Україна надзвичайно зацікавлена в розбудові плідних дружніх стосунків із країнами Латинської Америки та створенні ефективних форматів взаємодії.

"Андрій Єрмак акцентував, що запропонована Президентом України Формула миру базується на нормах міжнародного права і Статуту ООН та говорить про цінності, які всі поділяють, - суверенітет, територіальну цілісність і незалежність кожної держави. Також вона передбачає справедливе покарання агресора", - зазначають у пресслужбі.

Глава ОПУ окремо подякував кубинській громаді за постійну підтримку України.