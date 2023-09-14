Зеленський напередодні Рош га-Шана зустрівся з представниками української єврейської діаспори

Президент України Володимир Зеленський напередодні іудейського Нового року (Рош га-Шана) зустрівся з представниками української єврейської діаспори.

Глава держави подякував рабинам, які приїхали, та українським воїнам за те, що вони "залишаються в Україні, завжди з Україною, за підтримку всього українського народу у важкий час війни".

"Ви мені показали список - з яких міст ви приїхали сьогодні до Києва, де ви підтримуєте під час війни, в такий складний час, гуманітарно підтримуєте, максимально підтримуєте, підтримуєте, як можете, людей, звичайних людей. Я хочу вам подякувати за цю допомогу. За те, що залишаєтеся в Україні", - заявив Зеленський.

Як зазначив президент, "дуже важливий момент, коли ви подорожуєте світом і розповідаєте ту правду, несете ту правду, яка відбувається в Україні щодо РФ, наслідків їхньої агресії та війни, яку вони принесли на нашу землю".

"Дякую, що ви своєю роботою, молитвами, своєю діяльністю наближаєте мир разом із усім народом України", - сказав він.

Зеленський привітав присутніх із настанням Рош га-Шана.

У межах зустрічі зібралися представники української єврейської діаспори з Білої Церкви, Бердичева, Вінниці, Гадяча, Дніпра, Донецька, Житомира, Запоріжжя, Кам’янського, Києва, Луганська, Кременчука, Кривого Рогу, Кропивницького, Львова, Миколаєва, Одеси, Полтави, Рівного, Сум, Умані, Харкова, Херсона, Хмельницького, Черкас, Чернівців.