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18:03 14.09.2023

Міносвіти звільнило держексперта відомства Василенка за антиукраїнські висловлювання

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Міносвіти звільнило держексперта відомства Василенка за антиукраїнські висловлювання

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявляє про звільнення державного експерта відомства Андрія Василенка за антиукраїнські висловлювання.

"Наказ про звільнення Андрія Василенка підписано. Від завтрашнього дня він більше не обійматиме жодної посади в Міністерстві освіти і науки України. Таке рішення ухвалено за результатами дисциплінарного провадження, яке ми порушили в міністерстві напередодні", - написав Лісовий у фейсбуці.

Міністр наголосив, що державна служба - це велика відповідальність, на його переконання, жодна людина, яка ставить під сумнів незалежність своєї країни, не має права обіймати державні посади.

Раніше в соціальних мережах поширилася інформація, що Василенко публічно висміяв незалежність України та похвалив радянську окупацію Литви. Зі свого боку Міносвіти розпочало дисциплінарне провадження через антиукраїнські висловлювання співробітника.

Теги: #міносвіти #звільнення #василенко

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