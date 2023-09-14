Унаслідок обстрілу на Херсонщині дістали поранень двоє чоловіків - ОВА

Російські окупанти обстріляли цивільних, які перебували в полі біля Михайлівки Бериславського району Херсонської області, внаслідок цього поранень дістали двоє чоловіків, їх госпіталізували, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Російська армія атакувала цивільних, які перебували в полі поблизу Михайлівки. Поранень дістали двоє чоловіків, 37 і 42 років. Їх доправили до лікарні, де медики надають постраждалим медичну допомогу", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі в четвер.