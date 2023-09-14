Події

17:28 14.09.2023

Унаслідок обстрілу на Херсонщині дістали поранень двоє чоловіків - ОВА

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Унаслідок обстрілу на Херсонщині дістали поранень двоє чоловіків - ОВА

Російські окупанти обстріляли цивільних, які перебували в полі біля Михайлівки Бериславського району Херсонської області, внаслідок цього поранень дістали двоє чоловіків, їх госпіталізували, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Російська армія атакувала цивільних, які перебували в полі поблизу Михайлівки. Поранень дістали двоє чоловіків, 37 і 42 років. Їх доправили до лікарні, де медики надають постраждалим медичну допомогу", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі в четвер.

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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