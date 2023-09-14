До Умані напередодні Рош Гашана прибули представники поліції Ізраїлю

До Умані прибули співробітники поліції Ізраїлю для гарантування додаткової безпеки в період святкування Рош Гашана, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

"Спільно з українськими поліцейськими вони несуть службу в місцях паломництва хасидів. Вже сьогодні іноземні колеги заступлять на патрулювання разом із українськими поліцейськими та військовослужбовцями Національної гвардії", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

За добу державний кордон України в пунктах пропуску перетнули 8 тис. 726 паломників-хасидів. Загалом очікується прибуття приблизно 30 тис. паломників.

Із метою гарантування пожежної і техногенної безпеки на період із 12 до 19 вересня розгорнуто зведений загін ГУ ДСНС України в Черкаській області,

Крім того, до гарантування безпеки залучено пересувний пункт управління ДСНС, тактичний пожежний робот, кінологічний розрахунок і розрахунок на спеціальній машині радіаційної та хімічної розвідки. У місцях масового скупчення паломників здійснюють цілодобове чергування на семи постах. Додатково залучено піші патрулі ДСНС.

Як повідомлялося, станом на ранок четверга до Умані прибули приблизно 22 тис. паломників.

У 2023 році Рош Гашана (єврейський Новий рік) відзначатимуть із 15 до 17 вересня.