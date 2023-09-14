Зеленський привітав танкістів з професійним святом

Президент України Володимир Зеленський привітав українських воїнів із Днем танкових військ, який вперше цього року відзначають 14 вересня.

"Сьогодні день наших танкових військ. На відзначення саме української перемоги. Торік цими днями завершилася Харківська наступальна операція. Саме танкові підрозділи були одними з військ в основі ударного кулака ОСУВ "Хортиця", - написав Зеленський у телеграм-каналі в четвер.

Як зазначив глава держави, тоді "танкісти подолали переважальну кількість бойових машин окупантів, знищили багато іншої ворожої техніки й затрофеїли 77 російських танків. Саме 14 вересня після стабілізаційних заходів був піднятий український прапор у звільненому Ізюмі. І тому саме 14 вересня Україна завжди відзначатиме професійну силу наших воїнів-танкістів".

"Зараз танкові війська, як і завжди, сміливо й потужно захищають нашу державу, знищують окупантів і доводять, що українська сила нездоланна. Дякую за вашу відвагу й непереможний характер. З Днем танкових військ України!" - підсумував президент.

Як повідомлялося, указ про відзначення Дня танкових військ президент України підписав 9 вересня 2023 року.