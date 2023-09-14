Росіяни за добу дев'ять разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей, зафіксовано 64 вибухи

Російські окупаційні війська за минулу добу здійснили дев'ять обстрілів прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей, повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано дев'ять обстрілів (64 вибухи) із різних видів озброєння", - ідеться в повідомленні ОК "Північ" у телеграм-каналі в четвер.

"На щастя, інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксована", - наголошується в повідомленні.