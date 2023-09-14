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08:32 14.09.2023

Прокуратура розпочала розслідування за фактом загибелі шестирічної дитини внаслідок нічної ворожої атаки Херсонської області

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Прокуратура розпочала розслідування за фактом загибелі шестирічної дитини внаслідок нічної ворожої атаки Херсонської області

Олешківська окружна прокуратура почала розслідування (ч.2 ст.438 КК України) за фактом загибелі 6-річної дитини внаслідок нічної ворожої атаки Херсонської області, повідомляє Офіс генерального прокурора України.

"Загибель 6-річної дитини та поранення 4 осіб унаслідок нічної атаки по Білозерській громаді на Херсонщині - розпочато розслідування", - ідеться в повідомленні.

За даними слідства, 14 вересня після 00:00 окупанти з артилерії обстріляли с. Новодмитрівка Білозерської громади Херсонської області.

Ворожі снаряди влучили по приватному будинку та його території. У результаті травми, несумісні з життям, отримав 6-річний хлопчик. Також у важкому стані до лікарні госпіталізовано його брата 13 років. Крім того, поранення отримали троє сусідів, які намагалися допомогти, але теж потрапили під ворожий вогонь.

Також пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу, підсумували в Офісі генпрокурора.

 

 

 

Теги: #генпрокуратура #обстріл #херсонська_область

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