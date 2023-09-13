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23:09 13.09.2023

Головним пріоритетом бюджету наступного року стане оборона та безпека

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Головним пріоритетом бюджету наступного року стане оборона та безпека

Президент України Володимир Зеленський на нараді в середу з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром фінансів Сергієм Марченком окреслив основні параметри бюджету наступного року.

"Головне - захист нашої держави та людей, оборона та безпека. Перший пріоритет. І фінансування оборони та безпеки буде щонайменше на рівні цього року - трильйон шістсот мільярдів гривень щонайменше", - сказав він у відеозверненні в середу.

"Наступного року ми додаємо значні бюджетні кошти на оборонно-промисловий комплекс, виробництво зброї в Україні і на дрони, причому і на купівлю того, що необхідно за кордоном, і на українське виробництво", - сказав президент.

За його словами, буде додано "майже 100 мільярдів гривень цілеспрямовано на виробництво зброї, якою займається Мінстратегпром та українська армія дронів, яка показує дуже добрі, яскраві результати".

Окремий бюджетний пріоритет – це підтримка наших ветеранів. Зберігаємо пріоритетами соціальні витрати – не менше 469 мільярдів гривень. Будуть додаткові кошти на систему охорони здоров'я, це мінімум плюс 24 мільярди до видатків цього року. вчителів та викладачів", - сказав Зеленський.

За його словами, буде закладено необхідні кошти на цифровізацію, "включаючи нашу "Мрію", новий інструмент для дітей, для батьків, для вчителів, який ми вже попередньо представили".

"Наступного року "Мрія" має запрацювати на повну і стати доступною українцям у кожному куточку світу", - зазначив Зеленський.

Він наголосив також, що "ми додаємо стимулювання економіки, виробництв, робочих місць, інвестицій. Те, що потрібно, щоб Україна могла швидше відновитися". "Це й те, що стосується підключення до електромереж для інвесторів та продовження грантових програм, іпотечних програм, розвитку українських індустріальних парків", - додав він.

"Я доручив прем'єр-міністру підготувати основу для того, щоби у першому півріччі наступного року підвищити мінімальну зарплату в Україні", - сказав Зеленський.

"Абсолютно всі елементи державної роботи мають бути налаштовані так, щоб ми могли самі тут, в Україні, визначити час завершення цієї війни. Нашою перемогою. Наша зброя, яка досягатиме всіх необхідних для України цілей. Наша економіка, яка зможе давати українцям необхідні робітники місця, соціальні функції держави, які мають виконувати державний функціонал. Насамперед, цифровий функціонал, який має ставити більш сучасним, ніж будь-де в Європі", - сказав президент.

Теги: #бюджет #україна #пріоритети #зеленський

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