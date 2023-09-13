Бухарест поінформував НАТО про третій випадок знаходження на своїй території уламків дронів, подібних до тих, які використовує РФ для атак на українські порти

Румунія поінформувала союзників із НАТО про триваючі напади РФ на українську портову інфраструктуру поблизу Румунії, так само як і про те, що на її території вже втретє знаходять уламки дронів, подібних до тих, які використовує РФ.

Водночас НАТО не має інформації, яка б говорила про будь-який навмисний напад РФ на територію союзників, повідомив у середу виконувач обов'язків представника альянсу Ділан Вайт.

"Посол Румунії поінформував союзників із НАТО про триваючі напади Росії на українську портову інфраструктуру поблизу Румунії на черговому засіданні Північноатлантичної ради в середу. Він поінформував союзників, що на території Румунії вже втретє виявляють фрагменти дронів, подібних до тих, які використовує Росія. Румунська влада зберігає пильність і проводить повне розслідування. НАТО не має інформації, про будь-який навмисний напад Росії на територію союзників", - ідеться в коментарі Вайта.

Водночас тимчасовий виконувач обов'язків представника альянсу зазначив, що НАТО солідарна зі своїм союзником Румунією. "На вихідних генеральний секретар розмовляв із президентом Йоганнісом, і ми продовжуємо стежити за ситуацією в тісному контакті з румунською владою", - додав він.